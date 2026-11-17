A demanda das empresas por crédito começa a dar sinais de arrefecimento, após ter exibido resiliência às restrições provocadas pelo alto nível dos juros. A busca das companhias brasileiras por recursos financeiros cresceu 9,9% no acumulado de 12 meses até setembro, mostra levantamento da Serasa Experian. O movimento foi liderado pelos micro e pequenos negócios (MPEs), com alta de 10%, seguidos de grandes empresas (+8,3%) e médias (+5%).
No recorte apenas de setembro, o indicador avançou 0,6% ante igual mês do ano passado. O resultado representa uma forte desaceleração após o avanço de 5,3% em agosto e de 17,6% em julho.
"O crescimento também ficou menos disseminado, concentrado em serviços e agropecuária, enquanto comércio e indústria recuaram", afirma a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack. "No entanto, como o indicador apresenta volatilidade e ainda acumula alta de 9,9% em 12 meses, é necessário acompanhar os próximos resultados antes de afirmar uma tendência de desaceleração", pondera.
Entre setores, Serviços liderou a expansão nos 12 meses até setembro, com alta de 15,5%, enquanto Agronegócio subiu 15,1%, Indústria aumentou 6,9% e Comércio teve incremento de 5,6%. No confronto mensal, por outro lado, comércio (-1,4%) e indústria (-3,4%) registraram contração.
"A procura por crédito reflete as necessidades de gestão financeira das empresas, mas encontra um mercado mais restritivo, no qual os credores reduzem a exposição ao risco e reforçam os critérios de concessão diante da inadimplência elevada", ressalta Abdelmalack.