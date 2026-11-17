As transformações provocadas pela inteligência artificial e pelas novas plataformas digitais no mercado da comunicação foram temas da segunda edição do “Fala! 2026”, encontro anual promovido pelo Núcleo de Comunicação (NuComunica) da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). Realizado na manhã desta terça-feira (17), na Sala Aurora da entidade, o evento reuniu profissionais e representantes do setor para discutir os desafios da autoria humana e os caminhos da atividade diante dos avanços tecnológicos.

O encontro integrou o projeto Pulse, evento com mais de 60 atividades de empreendedorismo, e propôs uma reflexão de como as ferramentas digitais vêm modificando a relação entre consumidores e negócios, desde a descoberta de produtos até a tomada de decisões.

A programação também faz parte da Semana Global do Empreendedorismo, promovida pela prefeitura de Porto Alegre por meio da secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos. As atividades iniciaram na segunda-feira (16) e seguem até quinta-feira (19).

Entre as discussões da manhã, o painel “Quem escolhe agora? Pessoas, algoritmos e agentes no novo comportamento de consumo” abordou a influência da tecnologia nas escolhas dos consumidores. Jonatas Abbott, CEO e sócio da Dinamize, ressalta a importância da inteligência artificial para transformar a relação do consumidor com a empresa, direcionando o conteúdo comercializado para um perfil assertivo de compra. Esse processo se fortalece através da base de dados, utilizada principalmente nos sites que contêm SEO, links direcionados e informações sobre a empresa. “As empresas em 2026 não dão valor ao poder que a base de dados tem”, ressalta.

LEIA TAMBÉM: Herrmann quer buscar recursos externos para financiar agro gaúcho

Já Rodrigo Pacheco, presidente da Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital no Rio Grande do Sul (AnaMid-RS) e fundador da Noûs, chamou a atenção para a necessidade de manter o controle humano sobre as decisões mediadas pela tecnologia. Para ele, o uso da IA deve ser acompanhado de análise crítica, tanto na interpretação das recomendações automatizadas quanto na definição dos investimentos em marketing. Compreender em quais canais e plataformas o público é influenciado também permite direcionar melhor as estratégias, tornando o letramento digital fundamental para profissionais do segmento.

Apesar da crescente participação dessas ferramentas na jornada de compra, os painelistas concordaram que a decisão final permanece nas mãos das pessoas .

Além disso, com as redes sociais, o público tem o poder diante da avaliação do produto. Riciele Garcia, representante da Fibraplac, comenta que, diferentemente de períodos em que a publicidade exercia influência mais direta sobre as decisões de compra, atualmente os consumidores recorrem a avaliações na internet, comentários de influenciadores e repercussões nas redes antes de adquirir um produto.

Essa dinâmica também amplia a exposição das empresas, já que um conteúdo viral pode tanto impulsionar a procura quanto gerar críticas. Para a gerente de marketing, o momento é de uma troca de conversa mais próxima entre empresa e consumidor. “Hoje a comunicação é um diálogo. Não é gráfico bilateral da marca. Esse tempo acabou. A gente vem vivendo grandes transformações, porque os consumidores demandam muito mais”, afirma.

“Quanto mais inteligente a tecnologia, mais importante a sensibilidade humana”, complementa Riciele.

A programação do "Fala!2026" também contou com a participação de Vinícius Ghise, presidente da Associação Brasileira dos Agentes Digitais no Rio Grande do Sul (ABRADI-RS), Juliano Hennemann, do Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul (Sinapro-RS), além de Cláudia Hörbe e Simone Santos.