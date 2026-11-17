Em jantar realizado nesta segunda-feira (16) em Porto Alegre, o Sistema Ocergs reconheceu cooperativas gaúchas pelas suas trajetórias de desenvolvimento e resultados alcançados em gestão. Realizado a cada dois anos, o Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão RS tem por objetivo incentivar o desenvolvimento do setor cooperativista no estado. Ao todo, 16 organizações, de diferentes ramos, conquistaram troféus de ouro, prata e bronze, e 44, em diferentes níveis de maturidade, receberam destaque pelos avanços.



A iniciativa valoriza o esforço das cooperativas para qualificar seus processos, fortalecer a governança e aprimorar continuamente suas práticas. O reconhecimento também evidencia a importância do Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas (PDGC), ferramenta adotada há mais de dez anos que estimula o autoconhecimento organizacional, a partir de um questionário, e ajuda a identificar oportunidades de melhoria. A participação no programa contribui para que as organizações reconheçam seus desafios e fortaleçam uma cultura de desenvolvimento contínuo.



“O grande motor do sucesso do cooperativismo é a gestão profissional. Desde que compreendemos isso, passamos a investir nesse programa, que cresce a cada ano. De um ano para outro, tivemos um aumento de 31% no número de participantes, o que demonstra que cada vez mais cooperativas estão avançando nesse processo. Somos organizações com forte impacto econômico e social, que geram e distribuem sobras, reinvestidas nas próprias comunidades. Queremos seguir contribuindo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul”, afirmou, durante a abertura do evento, Darci Hartmann, presidente do Sistema Ocergs.



“Um estudo nacional aponta que as cooperativas que realizam regularmente processos de avaliação e aprimoramento da gestão apresentam resultados operacionais 40% superiores aos das demais. Isso demonstra que a consistência gera resultados ao longo do tempo. Nosso objetivo é qualificar a gestão e a governança das cooperativas, contribuindo para melhores resultados e sustentabilidade no longo prazo”, destacou Cássio Triches, economista-chefe do Sistema Ocergs.



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