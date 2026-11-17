A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (17) a revisão tarifária periódica da CEEE Equatorial. Com a decisão do órgão regulador do setor elétrico, o efeito médio na conta de luz da concessionária gaúcha será de uma elevação de 20,16%. O aumento, embora expressivo, acabou sendo menor do que havia sido proposto anteriormente em consulta pública, ocorrida entre os dias 26 de agosto e 9 de outubro, que previa um incremento de 22,31%.
Cada classe consumidora terá um impacto diferenciado. Para os consumidores residenciais (classe B1), o aumento será de 22,64%, para os rurais (B2) a elevação será de 22,21% e acréscimo de 12,28% para os consumidores conectados em alta tensão (indústrias, por exemplo). As novas tarifas começam a valer a partir do próximo domingo (22).
O diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, admite que essa revisão da CEEE Equatorial se trata de uma elevação de tarifa um pouco mais acentuada do que o usual. No entanto, ele explica que uma questão que afetava esse processo em particular era a recomposição de diferimento tarifário da CEEE Equatorial realizado em 2024, relacionado ao período das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul.
O mecanismo de diferimento possibilita a aplicação de um percentual mais baixo de reajuste em um momento para recuperar mais tarde os montantes devidos. No caso da distribuidora gaúcha, o diferimento foi da ordem de R$ 372 milhões.
Outro ponto mencionado por Feitosa foi que aumentou o custo de remuneração da empresa, em função de um maior volume de investimentos que foram realizados na concessionária. A CEEE Equatorial fornece energia para 72 municípios gaúchos espalhados pelas regiões Metropolitana (inclusive Porto Alegre), Sul, Centro-Sul, Campanha, Litoral Norte e Sul. Conforme dados da Aneel, a companhia atende a aproximadamente 2,03 milhões de unidades consumidoras e possui um faturamento anual da ordem de R$ 5,69 bilhões.