As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, após os Estados Unidos anunciarem medidas para restringir as exportações de chips. A iniciativa intensificou as preocupações com o acesso a tecnologias essenciais para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

Malásia, Tailândia, Indonésia e Singapura - além do Brasil, único país fora da Ásia entre os incluídos - serão adicionados à lista de restrições à exportação. Com isso, empresas precisarão de licenças do Departamento de Comércio dos EUA para enviar chips da Nvidia e de outras companhias americanas a esses países.

A medida foi anunciada após a saída de Jensen Huang da Nvidia, em meio a um escândalo relacionado a um suposto relacionamento com uma executiva suspeita de espionagem para a China. O caso ampliou a pressão para fechar brechas nos controles de exportação. As restrições podem afetar a cadeia de suprimentos de IA, altamente integrada na Ásia, e os investimentos em centros de dados que ajudaram a impulsionar mercados acionários e economias da região.

A obtenção e a implantação de infraestrutura avançada de IA podem se tornar mais complexas, elevar os custos operacionais e prolongar as decisões de investimento, segundo Chris Hampden, da Proxima, empresa que faz parte da Bain & Co.

Ações de diversas empresas de IA e de centros de dados caíram nos EUA após o anúncio da nova regra, na segunda-feira. A equipe de pesquisa global de economia e mercados do UOB estima que as perdas tenham reduzido em US$ 960 bilhões o valor de mercado das empresas do setor.

Os mercados asiáticos acompanharam o movimento hoje. O sul-coreano Kospi liderou as perdas, com queda de 2,59%, aos 4.968,48 pontos - o menor nível em seis meses. As ações da SK Hynix e da Samsung Electronics, pesos pesados do setor de chips, recuaram 2% e 3,3%, respectivamente.

A TSMC, maior fabricante terceirizada de chips do mundo, caiu 2%, levando o índice Taiex, de Taiwan, a recuar 2,31%, para 40.092,11 pontos. No Japão, ações de tecnologia e de fabricantes de chips também fecharam em baixa. A SoftBank Group, com forte exposição ao setor de IA, recuou 4%, enquanto a Kioxia Holdings, fabricante de chips de memória, perdeu 5,1%. O índice Nikkei caiu 1,34%, para 58.860,43 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 0,50%, para 3.584,58 pontos, enquanto o Shenzhen Composto caiu 0,90%, para 2.033,97 pontos. O índice ChiNext, concentrado em ações de tecnologia, perdeu 1,2%. Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 1,03%, para 23.508,17 pontos, com queda de 1,1% do seu subíndice de tecnologia.

O sentimento também é de cautela antes da oferta pública inicial de ações (IPO) da Anthropic e da divulgação do balanço da Nvidia, no fim da tarde desta terça.

"Juntos, esses eventos representam um teste importante para saber se as preocupações recentes com a IA foram suficientes para reduzir o posicionamento dos investidores ou se novas quedas estão por vir", afirmaram estrategistas do OCBC em nota. Na Oceania, a bolsa australiana também encerrou em baixa. O índice S&P/ASX 200 caiu 1,79%, para 8.883,20 pontos.