A renda real das famílias per capita na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) recuou 0,1% no segundo trimestre de 2026, após vários trimestres de crescimento moderado, segundo relatório da organização publicado hoje. A alta dos preços ao consumidor neutralizou o avanço da renda nominal em diversos países, enquanto o PIB real per capita seguiu em expansão, de 0,6%, após alta de 0,4% no primeiro trimestre.
Das 20 economias com dados disponíveis, 12 registraram alta da renda real per capita e oito, queda. Entre as economias do G7, o crescimento da renda real per capita desacelerou de 0,4% para 0,0%, com resultados díspares. A Itália teve recuo de 1,0%, após alta de 0,4% no trimestre anterior, pressionada pela inflação e por menores benefícios sociais líquidos. Na França, a renda e o PIB per capita continuaram em queda, de 0,6% e 0,1%, respectivamente, depois de recuos de 0,2% em ambos no primeiro trimestre. Já nos Estados Unidos, a renda caiu 0,1%, após vários trimestres de alta e o PIB per capita avançou 0,5%, segundo a OCDE.
Canadá, Reino Unido e Alemanha tiveram alta, informou o relatório. No Canadá, a renda subiu 1,5%, com ganhos na remuneração dos empregados, sobretudo em finanças, setor imobiliário, gestão empresarial e comércio. O PIB per capita canadense cresceu 1,0%. No Reino Unido, a renda avançou 1,0%, após queda de 0,8% no primeiro trimestre, com mais benefícios sociais líquidos e menor pagamento de impostos sobre renda e riqueza. O PIB per capita subiu 0,5%. Na Alemanha, a renda cresceu 0,1%, após recuo de 0,3%.
Entre os demais países da OCDE, a maior alta foi a da Polônia, de 2,5%, impulsionada pela remuneração dos empregados e pela renda líquida de propriedade, com PIB per capita em alta de 1,2%. A maior queda foi a do Chile: 3,5%, em virtude da inflação mais alta e do aumento do desemprego, após avanço de 4,4% no trimestre anterior. A Finlândia também teve recuo expressivo, de 2,0%, enquanto o PIB per capita avançou 0,4%.