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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 15:47

Pix faz 6 anos com 154 mi de usuários e 1 bi de chaves

Atualizações regulatórias e inovação impulsionam o sistema de pagamentos

Atualizações regulatórias e inovação impulsionam o sistema de pagamentos

Marina Mugnol/Especial/JC
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Agências
O Pix completa seis anos nesta segunda-feira (16), com 154 milhões de usuários pessoas físicas e 14 milhões de empresas ativas.
Criado pelo Banco Central em 2020, o sistema ultrapassou a marca de 1 bilhão de chaves cadastradas em 2026 e se tornou parte da rotina de pagamentos de brasileiros e empresas.

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