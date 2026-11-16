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CapaEconomiaIndústria

Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 14:51

Ajuste fiscal não pode impor novos custos a quem produz, investe e gera empregos

Em nota de posicionamento, Abicalçados critica a possibilidade de restrições a créditos tributários e cortes de incentivos fiscais previstos no texto-base aprovado pelo Senado

Em nota de posicionamento, Abicalçados critica a possibilidade de restrições a créditos tributários e cortes de incentivos fiscais previstos no texto-base aprovado pelo Senado

Abicalçados/Divulgação/JC
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Agências
A Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Calçados – Abicalçados, entidade representativa da indústria de calçados e de seus interesses institucionais, manifesta preocupação com os potenciais impactos do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 299/2026, de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA), apresentado no Senado Federal.

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