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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 14:05

Atividade econômica tem queda de 0,9% no terceiro trimestre

Em 2025, a economia brasileira cresceu 2,3%, o quinto ano seguido de crescimento

Em 2025, a economia brasileira cresceu 2,3%, o quinto ano seguido de crescimento

Agência Brasil
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Agências

A atividade econômica no Brasil registrou queda no terceiro trimestre, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (16) pelo Banco Central (BC). O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br) teve redução de 0,9% de julho a setembro em relação ao trimestre anterior (abril a junho), de acordo com dados dessazonalizados (ajustados para o período).

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