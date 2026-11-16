Atividade econômica tem queda de 0,9% no terceiro trimestre

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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 14:05
Em 2025, a economia brasileira cresceu 2,3%, o quinto ano seguido de crescimentoAgência Brasil
A atividade econômica no Brasil registrou queda no terceiro trimestre, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (16) pelo Banco Central (BC). O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br) teve redução de 0,9% de julho a setembro em relação ao trimestre anterior (abril a junho), de acordo com dados dessazonalizados (ajustados para o período).