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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 13:30

Morgan Stanley rebaixa recomendação para Bolsa brasileira e prevê queda de 7%

Segundo o Morgan Stanley, o rebaixamento está relacionado ao anúncio de um pacote fiscal considerado aquém do esperado

Segundo o Morgan Stanley, o rebaixamento está relacionado ao anúncio de um pacote fiscal considerado aquém do esperado

Arte/JC
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Agências
O banco Morgan Stanley rebaixou sua recomendação para a Bolsa de Valores brasileira neste ano de neutra para abaixo da média. Segundo relatório divulgado no domingo (15), o Ibovespa pode encerrar o próximo ano aos 160 mil pontos, queda de cerca de 7% em relação aos 171.337 pontos usados como referência no estudo.
Em um cenário mais negativo, o índice poderia recuar a 120 mil pontos, enquanto uma conjuntura mais favorável, com maior entrada de capital estrangeiro e avanços no ajuste fiscal, levaria a Bolsa aos 205 mil pontos.

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