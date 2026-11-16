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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 13:14

Decisão da Agergs reduz tarifas do gás natural no RS

Medida publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (16) prevê reduções que variam conforme o perfil e o consumo dos usuários

Medida publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (16) prevê reduções que variam conforme o perfil e o consumo dos usuários

TÂNIA MEINERZ/JC
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A decisão do Conselho Superior da Agergs que reduz as tarifas de gás natural canalizado no Rio Grande do Sul foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (16). Com a publicação, entram em vigor as novas tabelas da Sulgás, com reduções para indústrias, comércios, residências e postos de GNV.

O recuo varia conforme o segmento e o volume de gás consumido. Para clientes residenciais, fica entre 9% e 15%. No comércio, varia de 5% a 15%, enquanto as indústrias do mercado cativo terão redução entre 7% e 12%. Para postos de GNV, a queda é de 4,8%.

O maior impacto ocorre entre clientes industriais do mercado livre, com reduções entre 33% e 35%. Nesse modelo, as empresas compram a molécula de gás natural diretamente dos fornecedores e pagam à Sulgás pelo serviço de distribuição.

Os novos valores resultam da revisão tarifária da Sulgás aprovada pelo Conselho Superior da Agergs, na última quinta (12). A queda ocorre porque, em razão de atrasos nas revisões tarifárias anuais, valores retroativos vinham sendo adicionados às tarifas pagas pelos consumidores. A alteração dessas parcelas, aprovada pela Agergs, resultou na redução dos valores.

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