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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 12:31

Anac aprova regulamentação de metas de descarbonização e ajusta critério de emissões

Resolução aprovada trata da apresentação de planos de monitoramento de emissões e de relatórios anuais pelas empresas

Resolução aprovada trata da apresentação de planos de monitoramento de emissões e de relatórios anuais pelas empresas

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
A diretoria colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou a resolução que regulamenta o monitoramento, reporte, verificação e fiscalização das metas anuais de redução de emissões de gases de efeito estufa em operações aéreas domésticas, como definido no Programa Nacional de Combustível Sustentável de aviação (ProBioQAV).

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