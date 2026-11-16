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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 10:52

Empresa que administra Freeway muda de nome: CCR ViaSul agora é Motiva Gaúcha

CCR ViaSul, que administra a Freeway no Rio Grande do Sul, inicia uma nova fase

CCR ViaSul, que administra a Freeway no Rio Grande do Sul, inicia uma nova fase

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
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A CCR ViaSul, que administra a Freeway no Rio Grande do Sul, inicia uma nova fase e passa a adotar a marca Motiva Gaúcha. A mudança integra o processo de evolução da marca Motiva, iniciado pelo grupo em 2024, e será realizada de forma gradual ao longo dos próximos meses.

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