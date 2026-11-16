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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 10:43

Dólar abre em alta com política fiscal do governo Lula no radar

Por volta das 9h40min, a moeda americana avançava 0,52%, a R$ 5,685

Por volta das 9h40min, a moeda americana avançava 0,52%, a R$ 5,685

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em alta nesta segunda-feira (16), com investidores pessimistas em relação à sustentabilidade da dívida pública após a aprovação, pelo Senado, do plano de ajuste fiscal do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Por volta das 9h40min, a moeda americana avançava 0,52%, a R$ 5,685. No mesmo horário, a curva de juros também registrava pressão.
O movimento dá continuidade à reação negativa do mercado observada desde a semana passada. Na sexta-feira (13), o dólar fechou em alta, cotado a R$ 5,655, após atingir R$ 5,666 na máxima do pregão. Foi a maior cotação de fechamento da moeda em 2026 e o maior patamar desde 2 de junho de 2025, quando encerrou a sessão a R$ 5,673.

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