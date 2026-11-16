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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 09:36

Crescimento do PIB de 2026 passa de 1,75% para 1,72%; 2027 passa de 1,15% para 1,02%

Medianas do mercado estão abaixo das projeções do Banco Central, de 1,8% para 2026 e 1,4% para 2027

Medianas do mercado estão abaixo das projeções do Banco Central, de 1,8% para 2026 e 1,4% para 2027

Antonio Cruz/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026 caiu de 1,75% para 1,72%, na quinta redução seguida Um mês antes, era de 1,83%. Considerando apenas as 40 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa saiu de 1,70% para 1,71%.

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