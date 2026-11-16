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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 09:13

Banco do Brasil quer negociar com BC regra mais flexível para contabilizar perdas com agro

Objetivo do banco é negociar o que for entendido como excesso nessa provisão, sob o argumento de que será necessário ter recursos para cobrir as perdas

Objetivo do banco é negociar o que for entendido como excesso nessa provisão, sob o argumento de que será necessário ter recursos para cobrir as perdas

Marcelo Camargo/Agência Brasil/JC
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Agências
Diante da pior crise da sua história no agronegócio, o Banco do Brasil quer negociar com o Banco Central e com o Ministério da Fazenda uma flexibilização na regra que contabiliza as perdas esperadas com calotes nas operações de crédito do setor.
O objetivo é reduzir o valor que a instituição precisa reconhecer como perda esperada em seu balanço após problemas na operação, sob o argumento de que muitos desses contratos são respaldados por garantias reais e recuperáveis, mas específicas do setor, como terras ou o ciclo de recebimento das receitas após a colheita.

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