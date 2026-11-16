Bolsas da Ásia fecham em baixa com nova onda de vendas de ações de tecnologia e temor sobre IA

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, pressionadas por uma nova onda de vendas de ações de tecnologia. As incertezas sobre as perspectivas para o setor de inteligência artificial (IA), intensificadas pelos desdobramentos envolvendo a Nvidia, voltaram a pesar sobre o sentimento dos investidores.

Os mercados acompanham de perto os próximos sinais sobre os rumos da indústria de IA, às vésperas da divulgação dos resultados da Nvidia, prevista para terça-feira, e da aguardada estreia da Anthropic no mercado acionário, programada para o fim desta semana.

A renúncia de Jensen Huang ao cargo de CEO da Nvidia, na semana passada, após a repercussão de um caso extraconjugal que despertou preocupações de segurança nacional nos Estados Unidos, abalou os mercados globais. Um dos principais entusiastas e defensores do avanço da IA, Huang deixa um cenário de incertezas sobre os possíveis reflexos do episódio no boom global da tecnologia.

A onda de cautela também chegou à Ásia, onde empresas ligadas à fabricação de semicondutores e equipamentos para IA têm participação relevante nos mercados acionários, especialmente em Taiwan, na Coreia do Sul e no Japão.

Taiwan liderou as perdas na região. O índice Taiex despencou 6,03%, para 41.040,08 pontos, em meio à forte pressão sobre as fabricantes locais de chips e equipamentos eletrônicos, que desempenham papel central na cadeia global de fornecimento de componentes para a Nvidia. A TSMC, maior fabricante mundial de semicondutores sob contrato, tombou 5,7%, enquanto a Foxconn Technology Group, que produz servidores de IA para a companhia americana, recuou 9,3%.

No Japão, o índice Nikkei caiu 2,42%, para 59.662,02 pontos. Entre os destaques negativos, a Advantest, fabricante de equipamentos para testes de semicondutores, perdeu 11,1%, enquanto a Lasertec, especializada em sistemas de inspeção e medição para a indústria de chips, recuou 12,8%.

Na Coreia do Sul, o Kospi encerrou o pregão em queda de 3,59%, a 5.100,50 pontos. As ações das gigantes de semicondutores SK Hynix e Samsung Electronics também foram pressionadas. A primeira despencou 7,9%, enquanto a segunda perdeu 4,5%.

As preocupações com uma possível desaceleração dos investimentos em infraestrutura de inteligência artificial já vinham crescendo entre os analistas, mesmo antes dos acontecimentos envolvendo a Nvidia. As incertezas sobre o avanço dos projetos de centros de processamento de dados nos Estados Unidos também ganharam força após as eleições legislativas de meio de mandato no país.

"O mercado já estava preocupado com esse risco antes do que aconteceu com a Nvidia. Agora, o risco se tornou ainda mais significativo", afirmou Zhiwei Zhang, presidente e economista-chefe da Pinpoint Asset Management, em comentário divulgado nesta segunda-feira.

Na China continental, o índice Xangai Composto recuou 0,87%, para 3.602,57 pontos, enquanto o Shenzhen Composto caiu 2,42%, a 2.052,39 pontos. O desempenho negativo também refletiu a divulgação de indicadores de produção industrial e vendas no varejo abaixo das expectativas. Em sentido contrário, o Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,49%, para 23.753,84 pontos.

Na sexta-feira, as ações da Nvidia recuaram 2%, após queda de 4,3% na sessão anterior, em meio às repercussões envolvendo a saída de Huang. O Nasdaq, índice com forte concentração de empresas de tecnologia, também encerrou o pregão no vermelho, com baixa de 0,9%.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o movimento negativo predominante na região asiática. O índice S&P/ASX 200 caiu 0,41%, para 9.044,70 pontos.