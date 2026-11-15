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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 15:57

Reparasul 2026 encerra negócios fechados já nos corredores

Feira reúne fabricantes, distribuidores e profissionais do setor automotivo para apresentar novidades, promover conexões e gerar oportunidades de negócios

Feira reúne fabricantes, distribuidores e profissionais do setor automotivo para apresentar novidades, promover conexões e gerar oportunidades de negócios

Patrícia Wisnieski/Divulgação/JC
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A 7ª Reparasul – Feira de Autopeças e Equipamentos para Reparação Automotiva encerrou neste sábado (14), nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. O público que circulou pelos corredores ao longo dos quatro dias do evento foi formado por tomadores de decisão na cadeia automotiva. Reparadores, donos e gestores de oficinas, distribuidores, lojistas de autopeças e concessionárias somaram cerca de 10 mil credenciados.

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