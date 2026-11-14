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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 18:32

Enoturismo e turismo religioso são focos de expositores na Festuris 2026

Proprietário da vinícola uruguaia Angel Fallabrin, Marcelo Fallabrin, aposta em promover o enoturismo próximo de Montevidéu

Proprietário da vinícola uruguaia Angel Fallabrin, Marcelo Fallabrin, aposta em promover o enoturismo próximo de Montevidéu

Ana Stobbe/Especial/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
De Gramado

Tendência no período pós-pandemia em todo o mundo, o turismo de experiência foi o foco de diferentes estantes da Feira Internacional de Gramado (Festuris) 2026, que ocorreu entre os dias 12 e 15 de novembro na Serra Gaúcha. Especialmente, aqueles dedicados à promoção do setor vitivinícola.

O Consevitis-RS, por exemplo, buscou promover degustações e incentivar o enoturismo reunindo 10 expositores de diferentes partes do Rio Grande do Sul. "Queremos mostrar que vinho não é só bebida e agregar valor a ele. O enoturismo é um diferencial para as vinícolas, especialmente no Sul, que é onde começou a tradição do vinho", avalia a superintendente de Marketing da instituição, Ana Cristina Decol.

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