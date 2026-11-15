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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 07:16

Destinos nacionais apostam em turismo de experiência para atrair gaúchos

Maranhão já é destino conhecido dos gaúchos, mas busca ampliar a permanência dos viajantes na sua capital, São Luiz

Maranhão já é destino conhecido dos gaúchos, mas busca ampliar a permanência dos viajantes na sua capital, São Luiz

Gustavo Merolli/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
De Gramado

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