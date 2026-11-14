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CapaEconomiaTurismo

Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 18:03

Festuris reúne mais de 18 mil pessoas e 65 destinos internacionais em Gramado

Festuris reuniu mais de 18 mil pessoas na Serra Gaúcha entre a quinta-feira (12) e o sábado (14)

Festuris reuniu mais de 18 mil pessoas na Serra Gaúcha entre a quinta-feira (12) e o sábado (14)

Andressa Pufal/Especial/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
De Gramado

A Feira Internacional de Gramado (Festuris), um dos principais eventos de negócios do setor, reuniu, entre a quinta-feira (12) e o sábado (14), mais de 18 mil pessoas na Serra Gaúcha. Além de cerca de 800 compradores, estiveram presentes 65 destinos internacionais que buscam conquistar os turistas gaúchos e promover seus países a um público diverso.

A novidade da vez foi o Japão, que estreou no espaço Luxury, fazendo companhia à também asiática China. O diretor-executivo da Organização Nacional do Turismo Japonês (JNTO), Susumu Matsumoto foi um dos membros da comitiva e, embora já conhecesse São Paulo, ainda não havia estado no Rio Grande do Sul.

"Gramado é uma cidade muito bonita, fiquei bastante surpreso. O Japão recebe, anualmente, 2 milhões de turistas internacionais. É um número alto e que segue crescendo. E se tem um país que tem crescido rapidamente é o Brasil. Por essa razão estamos aqui", conta Matsumoto.

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