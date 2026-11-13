Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaTributos

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 19:24

Federasul questiona medidas tributárias do governo federal e impactos na economia gaúcha

Nota critica "imposto do pecado" e novo pacote de medidas tributárias do governo Lula

Nota critica "imposto do pecado" e novo pacote de medidas tributárias do governo Lula

ANDREY SMIRNOV/AFP/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) divulgou, nesta sexta-feira (13), uma nota em que critica medidas recentes do governo federal relacionadas à tributação e afirma que ajuste fiscal não pode ser feito por meio do aumento de impostos. Assinado pelo presidente da entidade, Rodrigo Sousa Costa, e pelo vice-presidente, Milton Terra Machado, o documento questiona a definição do Imposto Seletivo, um novo pacote de medidas tributárias e a alíquota de referência da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Um dos principais pontos criticados é a regulamentação do Imposto Seletivo, conhecido como imposto do pecado. A entidade aponta que as regras aprovadas valem apenas para 2027 - as alíquotas definitivas serão propostas em maio do próximo ano, e entram em vigor em 2028. Na avaliação da Federasul, a mudança em dois momentos obrigará as empresas a adaptar sistemas, contratos e preços mais de uma vez.

Notícias relacionadas