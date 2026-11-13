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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 19:19

Festuris conecta mais de 2 mil marcas em evento dedicado ao turismo em Gramado

O jornalista Ana Stobbe apresentou o case do Mapa Econômico, uma iniciativa do Jornal do Comércio

O jornalista Ana Stobbe apresentou o case do Mapa Econômico, uma iniciativa do Jornal do Comércio

Andressa Pufal
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
De Gramado.


Um dos principais eventos de negócios turísticos das Américas, o Festuris - Feira Internacional de Turismo reúne em Gramado cerca de 2.600 marcas e representantes de 65 destinos internacionais. Em sua 38ª edição, o Festival projeta receber 18 mil participantes ao longo da programação, que segue até sábado (14).

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