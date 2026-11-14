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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 09:00

Multinacional sueca compra fabricante da Serra gaúcha com 520 funcionários

Com sede e fábrica em Veranópolis, Rometal faturou R$ 332 milhões em 2025

Com sede e fábrica em Veranópolis, Rometal faturou R$ 332 milhões em 2025

Rometal/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
A fabricante gaúcha Rometal, especializada em sistemas deslizantes e soluções em alumínio para móveis, está prestes a passar para o controle de um dos maiores grupos industriais do mundo. A sueca Assa Abloy, líder global em soluções de acesso, fechaduras e abertura de portas, anunciou um acordo para adquirir a companhia, que tem sede em Veranópolis, na Serra Gaúcha. O valor da negociação não foi divulgado.

Fundada em 1983, a Rometal construiu sua trajetória no setor moveleiro e possui cerca de 520 funcionários e faturamento anual de R$ 332 milhões, conforme os resultados de 2025. A empresa mantém em Veranópolis sua sede e uma estrutura industrial com mais de 40 mil metros quadrados, de onde saem produtos comercializados para diferentes regiões do Brasil.

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