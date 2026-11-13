Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 17:15

Petróleo fecha perto da estabilide com avaliação geopolítica e sinal de reequilíbrio pela AIE

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em queda de 0,20% (US$ 0,18), a US$ 88,56 o barril

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em queda de 0,20% (US$ 0,18), a US$ 88,56 o barril

Maryorin Mendez/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Os contratos futuros do petróleo fecharam perto da estabilidade nesta sexta-feira (13) após sessão volátil e marcada pela falta de progresso em direção a um acordo para o conflito no Oriente Médio e pelo relatório mensal da Agência Internacional de Energia (AIE), que espera que a oferta global retorne a um excedente no quarto trimestre.

Notícias relacionadas