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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 17:38

Ajuste fiscal não é incompatível com promessas do governo Lula 4, diz André Esteves

Segundo o banqueiro e principal sócio do BTG Pactual, "o presidente pode e deve seguir tudo aquilo que ele prometeu para a sociedade e ao mesmo tempo fazer o ajuste"

Segundo o banqueiro e principal sócio do BTG Pactual, "o presidente pode e deve seguir tudo aquilo que ele prometeu para a sociedade e ao mesmo tempo fazer o ajuste"

FREDY VIEIRA/ARQUIVO/JC
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Agências
O ajuste fiscal não é incompatível com as promessas de campanha do quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou o banqueiro André Esteves, presidente do conselho e principal sócio do BTG Pactual, nesta sexta-feira (13).
O projeto de ajuste elaborado pelo governo federal prevê medidas para ajudar a equipe econômica a buscar o centro da meta de resultado primário, diferença entre receitas e despesas descontado o serviço da dívida pública. O Senado aprovou o texto-base nesta quinta-feira (12).

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