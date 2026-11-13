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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 17:15

Galípolo: modelo de crescimento estimulado pelo consumo está apresentando sinais de fadiga

O presidente do Banco Central ressalta que sua avaliação não é uma "crítica" a prática

O presidente do Banco Central ressalta que sua avaliação não é uma "crítica" a prática

Alessandro Dantas/PT no Senado/Divulgação/JC
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Agências
O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira (13) que o modelo de crescimento econômico estimulado pelo consumo está apresentando sinais de "fadiga" e está se esgotando.

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