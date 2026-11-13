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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 17:13

Farmácias São João deve fechar 2026 com faturamento acima de R$ 10 bilhões

Maior rede de farmácias do Estado e quarta maior do Brasil, empresa abriu mais de 50 unidades em território gaúcho neste ano

Maior rede de farmácias do Estado e quarta maior do Brasil, empresa abriu mais de 50 unidades em território gaúcho neste ano

ARTUR KOCH/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter

Maior rede de farmácias do Rio Grande do Sul e quarta maior varejista de medicamentos do Brasil, a Farmácias São João deve encerrar 2026 com faturamento superior a R$ 10 bilhões. A projeção acompanha a expansão da companhia, que investiu mais de R$ 100 milhões no Estado neste ano e abriu mais de 50 novas lojas em território gaúcho.

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