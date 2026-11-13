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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 16:10

Preços de diesel e gasolina recuam na 1ª quinzena do mês com queda do Brent, mostra IPTL

A queda dos derivados de petróleo foi atribuída à desvalorização do Brent, que acumulou recuo de aproximadamente 16% em quatro semanas

A queda dos derivados de petróleo foi atribuída à desvalorização do Brent, que acumulou recuo de aproximadamente 16% em quatro semanas

Dani Barcellos/ Especial
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Agências
Os preços do diesel e da gasolina recuaram nos postos de abastecimento na primeira quinzena de novembro, enquanto o etanol ficou mais caro, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), calculado a partir de transações em postos de todo o País. O diesel S-10 caiu 0,94% ante o mesmo período de outubro e fechou a R$ 7,39 por litro. O diesel comum recuou 0,42%, a R$ 7,16, enquanto a gasolina teve baixa de 0,89%, para R$ 6,67, e o etanol subiu 1,39%, a R$ 4,38 o litro.

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