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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 14:52

Microsoft informa que corrigiu origem de falha e que trabalha para restabelecer serviço

A empresa ressaltou que o incidente não teve relação com ataques cibernéticos ou inteligência artificial

A empresa ressaltou que o incidente não teve relação com ataques cibernéticos ou inteligência artificial

Eva HAMBACH/AFP/JC
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Agências
A Microsoft informou nesta sexta-feira (13) que corrigiu o problema que provocou a interrupção de seus serviços, mas que continua trabalhando para restabelecer o acesso de clientes e regiões que ainda enfrentam dificuldades. A companhia apontou em comunicado nas redes sociais que observa uma recuperação ampla e estabilidade em suas plataformas.

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