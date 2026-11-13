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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 14:27

Braskem vê margens menores em 2027 e 'segue engajada' em acordo com credores, diz diretoria

Companhia registrou prejuízo de R$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre

Companhia registrou prejuízo de R$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre

Bitenka/Divulgação/JC
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Agências
Após divulgar prejuízo de R$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre, a diretoria da Braskem afirmou nesta sexta-feira (13) que o cenário de margens elevadas na petroquímica impulsionado pela guerra no Irã já passou, e que 2027 deve ser pior do que a média histórica do setor. A Braskem está em recuperação extrajudicial e corre para convencer credores a aprovar um plano de reestruturação financeira até o fim deste mês. Caso contrário, deve ir à recuperação judicial para lidar com uma dívida de R$ 52,4 bilhões.

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