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CapaEconomiaContas Públicas

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 13:45

Ministro diz que governo adotará novas medidas fiscais se necessário, mas descarta desvincular benefícios

"Quaisquer medidas que sejam necessárias para que esse cenário de melhora do resultado fiscal se consolide, nós vamos discutir", afirmou Moretti

"Quaisquer medidas que sejam necessárias para que esse cenário de melhora do resultado fiscal se consolide, nós vamos discutir", afirmou Moretti

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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Agências
O ministro Bruno Moretti afirmou nesta sexta-feira (13) que o governo Lula (PT) poderá adotar novas medidas fiscais, caso seja necessário, para assegurar o cumprimento da meta de superávit primário em 2027. Ele descartou, porém, a possibilidade de desvincular aposentadorias e benefícios assistenciais do salário mínimo, uma das alternativas discutidas no debate sobre o ajuste das contas públicas.
Em entrevista à GloboNews, Moretti disse que a prioridade do Executivo neste momento é concluir a negociação do projeto de ajuste fiscal, apelidado de "plano Moretti", em tramitação no Congresso Nacional.

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