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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 13:00

Pagamento do 13º salário poderá colocar R$ 399 bilhões na economia do País

Economia gaúcha deverá receber, até o final de 2026, a título de 13° salário, cerca de R$ 23,7 bilhões

Economia gaúcha deverá receber, até o final de 2026, a título de 13° salário, cerca de R$ 23,7 bilhões

JOÂO MATTOS/ARQUIVO/JC
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Até dezembro de 2026, o pagamento do 13º salário tem o potencial de injetar na economia brasileira cerca de R$ 399,1 bilhões. Este montante representa aproximadamente 2,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do País e será pago aos trabalhadores do mercado formal, inclusive aos empregados domésticos; aos beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios.

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