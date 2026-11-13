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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 12:07

Microsoft cita 'progressos adicionais' na recuperação de serviços após mais de 15h de suspensão

Às 9h23min (de Brasília), as ações da Microsoft caíam 1,2% no pré-mercado de Nova York

Às 9h23min (de Brasília), as ações da Microsoft caíam 1,2% no pré-mercado de Nova York

MLADEN ANTONOV
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Agências
A Microsoft informou, em seu boletim mais recente, que "fez progressos adicionais em direção à recuperação dos serviços, com ações de recuperação concluídas em partes da infraestrutura afetada na região da Ásia-Pacífico".

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