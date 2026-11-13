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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 12:52

Setor de seguros aposta em tecnologia para ampliar fatia no PIB para 10%

Ederson Daronco, diretor-presidente do Sindsegrs, e o diretor do Sindicato, Cleverson Veroneze, destacam a modernização tecnológica e o uso de inteligência artificial no setor

Ederson Daronco, diretor-presidente do Sindsegrs, e o diretor do Sindicato, Cleverson Veroneze, destacam a modernização tecnológica e o uso de inteligência artificial no setor

Artur Koch/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
O mercado de seguros brasileiro tem como desafio expandir a participação do setor de 6% para 10% do Produto Interno Bruto (PIB). Para alcançar essa meta, o Sindicato das Empresas de Seguros Privados do Rio Grande do Sul (Sindseg/RS) aposta na modernização tecnológica, no uso de inteligência artificial e na melhoria da comunicação com a sociedade.

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