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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 10:38

Dólar abre perto da estabilidade com aprovação de plano fiscal no radar

Às 9h39min, a moeda operava em estabilidade, cotada a R$ 5,651

Às 9h39min, a moeda operava em estabilidade, cotada a R$ 5,651

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu perto da estabilidade nesta sexta-feira (13), com investidores repercutindo a aprovação do plano de ajuste fiscal do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Senado Federal, na véspera (12). A proposta reúne medidas para ajudar a equipe econômica a buscar o centro da meta de resultado primário, que corresponde à diferença entre receitas e despesas do governo, descontado o serviço da dívida pública. Às 9h39min, a moeda operava em estabilidade, cotada a R$ 5,651.
O texto-base foi aprovado por 45 votos favoráveis e 31 contrários. Quatro destaques, que podem alterar pontos da proposta, serão votados na próxima terça-feira (17).

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