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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 07:55

Bolsas da Ásia fecham sem direção única após saída de Jensen Huang da Nvidia

Investidores avaliavam as implicações da renúncia de Jensen Huang ao comando da Nvidia para a indústria global de inteligência artificial

Investidores avaliavam as implicações da renúncia de Jensen Huang ao comando da Nvidia para a indústria global de inteligência artificial

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira (13), enquanto investidores avaliavam as implicações da renúncia de Jensen Huang ao comando da Nvidia para a indústria global de inteligência artificial. No Japão, o Nikkei avançou 0,53%, a 61.142,35 pontos. A Tokyo Electron, fabricante de equipamentos para chips, subiu 1,7%, enquanto a produtora de memória Kioxia Holdings caiu 2,3% e o SoftBank Group, investidor da OpenAI, recuou 5,1%.

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