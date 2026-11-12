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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:08

Lucro da Melnick cai 76% e incorporadora freia lançamentos no terceiro trimestre

Empresa gaúcha registrou lucro de R$ 6 milhões entre julho e setembro

Empresa gaúcha registrou lucro de R$ 6 milhões entre julho e setembro

THAYNÁ WEISSBACH/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
A Melnick encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 6 milhões, queda de 76% em relação aos R$ 25 milhões registrados no mesmo período do ano passado. O resultado reflete um momento de maior cautela da companhia diante da desaceleração das vendas de imóveis de média e alta renda, especialmente em Porto Alegre, que levou a empresa a reduzir o ritmo de lançamentos.

Entre julho e setembro, a receita líquida somou R$ 199 milhões, recuo de 18,4% na comparação com os R$ 244 milhões apurados um ano antes. As vendas líquidas também perderam força, passando de R$ 148 milhões para R$ 91 milhões, retração de aproximadamente 39%.

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