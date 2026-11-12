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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 17:49

Evento promovido pela Fiergs debate papel das pessoas na inovação

A 12ª edição do Fórum IEL de Inovação traz especialistas para falar sobre tecnologia, liderança e processos

A 12ª edição do Fórum IEL de Inovação traz especialistas para falar sobre tecnologia, liderança e processos

Especial/Sofia Paiva/JC
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Sofia Paiva
Sofia Paiva
O Fórum IEL de Inovação deste ano chegou com um objetivo claro: discutir o papel das pessoas no processo de inovação. Em sua 12ª edição, o Fórum - promovido pelo Sistema Fiergs, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) - não debate apenas os avanços tecnológicos, mas como as lideranças de organizações privadas, públicas e de terceiro setor devem encarar sua tarefa de promover o desenvolvimento em suas equipes. A agenda foi realizada na tarde desta quinta-feira (12), em Porto Alegre, na sede da entidade.

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