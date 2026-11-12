Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaInovação

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 17:52

Fórum em Porto Alegre debate a aplicação prática da Inteligência Artificial nos setores público e privado

A edição de 2025 discutiu as transformações do mercado diante do avanço tecnológico e do uso crescente da inteligência artificial (IA)

A edição de 2025 discutiu as transformações do mercado diante do avanço tecnológico e do uso crescente da inteligência artificial (IA)

Alessandra Xavier/Especial/JC
Compartilhe:
Sofia Kramp Leke
Sofia Kramp Leke
Com o objetivo de discutir a Comunicação, a unidade do CIEE-RS localizada no Centro Histórico de Porto Alegre receberá a 2ª edição do “IA Unicórnio da Gestão: Fórum Estratégico de Inteligência Artificial na Gestão Pública e Privada” no dia 17 de novembro.
O fórum – que também contemplará o mercado de negócios – é promovido pelo CIEE e Storia Eventos, com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) como apoiadora e exclusivo para executivos, acadêmicos, líderes de negócios e profissionais de tecnologia do Sul do Brasil.
Lucas Braz, Head de Planejamento Político da Critério, será um dos palestrantes e abordará a “Ética, Dados e Reputação: A Responsabilidade de Empresas e Governos na Era da IA”. Luiz Otávio Prates, secretário de Comunicação de Porto Alegre, terá como pauta “A Capital em Tempo Real: Como a IA Transforma as Redes da Prefeitura de Porto Alegre em Canal Estratégico”. 

Notícias relacionadas