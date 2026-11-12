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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 16:22

"Tem que olhar para frente sem perder a essência", destaca diretor da Óptica Foernges

"A responsabilidade é enorme, são tempos bem desafiadores", afirma Guilherme Foernges sobre dirigir uma empresa centenária

"A responsabilidade é enorme, são tempos bem desafiadores", afirma Guilherme Foernges sobre dirigir uma empresa centenária

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Com mais de 130 anos de história, a Óptica Foernges é a empresa mais antiga do Brasil no setor de varejo óptico. Fundada em 1895 na Rua dos Andradas, a marca familiar busca se manter na ativa, unindo sua herança artesanal às inovações tecnológicas do mercado. Para o futuro, a direção foca na modernização constante dos serviços e na preservação de sua trajetória através de um memorial.

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