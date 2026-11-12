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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 15:48

É uma situação extremamente delicada que o banco está passando, diz VP financeiro do BB

Crise do agro e MP 1.376/2026 afetam renegociação de dívidas rurais

Crise do agro e MP 1.376/2026 afetam renegociação de dívidas rurais

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL/JC
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Agências
O vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores do Banco do Brasil, Geovanne Tobias, disse que, historicamente, sempre que o índice de capital caiu abaixo de 11%, o banco tomou medidas prudenciais e, dessa vez, não será diferente. Agora, reduziu a parcela que vai distribuir de dividendos, de 30% para 25%.

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