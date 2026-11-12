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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:14

Entidades empresariais criticam proposta prevista no 'plano Moretti' que limita compensação de tributos

Entidades empresariais reagem a propostas de ajustes fiscais que afetam PIS/Cofins

Entidades empresariais reagem a propostas de ajustes fiscais que afetam PIS/Cofins

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
Entidades empresariais reagiram à nova tentativa do governo de restringir a compensação de tributos, medida que faz parte do pacote fiscal analisado nesta semana pelo Congresso Nacional.
O projeto de ajuste no "plano Moretti" dá mais poderes para fazer o contingenciamento de despesas do Orçamento instrumento usado para segurar gastos quando a frustração de receitas ameaça o cumprimento da meta fiscal.

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