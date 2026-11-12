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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:01

COP31: BNDES anuncia pacote com potencial de captar R$ 39 bilhões para projetos climáticos

Pacote inclui aportes em fundos de transição e restauração

Pacote inclui aportes em fundos de transição e restauração

Ozan KOSE/AFP/JC
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Agências
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou nesta quinta-feira (13) um pacote de R$ 13 bilhões em investimentos internacionais para o enfrentamento das mudanças climáticas. Segundo ele, a instituição fechou a maior parceria global com o Fundo do Clima da ONU (GCF, na sigla em inglês), que almejar captar até R$ 39 bilhões.

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