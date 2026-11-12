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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 14:16

Governo quer tirar subvenção ao diesel da meta fiscal para evitar contenção extra de gastos neste ano

Defasagem nas refinarias da Petrobras chega a R$ 3,50 por litro

Defasagem nas refinarias da Petrobras chega a R$ 3,50 por litro

FABIOLA CORREA/ARQUIVO/JC
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Agências
O risco de um congelamento ainda maior de gastos este ano levou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a propor a retirada de até R$ 10,5 bilhões em despesas com a subvenção ao diesel da meta fiscal de 2026. A medida foi pactuada entre o Executivo e parlamentares em meio à negociação do plano de ajuste.
Os congressistas haviam manifestado o desejo de destravar emendas hoje congeladas e ficaram insatisfeitos ao ouvir que, na verdade, a contenção poderia até aumentar no próximo relatório de avaliação do Orçamento, que será divulgado em 24 de novembro.
A desaceleração da economia deve ser o principal fator a pesar nessa equação. Com um crescimento menor do Produto Interno Bruto (PIB), as empresas tendem a recolher menos tributos, o que afeta negativamente as receitas administradas pela Receita Federal.

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