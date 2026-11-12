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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 17:29

Reparasul destaca novas soluções e negócios na cadeia automotiva

Feira reúne fabricantes, distribuidores e profissionais do setor automotivo para apresentar novidades, promover conexões e gerar oportunidades de negócios

Feira reúne fabricantes, distribuidores e profissionais do setor automotivo para apresentar novidades, promover conexões e gerar oportunidades de negócios

Patrícia Wisnieski/Divulgação/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
A 7ª edição da Reparasul – Feira de Autopeças e Equipamentos para Reparação Automotiva começou nesta quarta-feira (11), na Fenac, em Novo Hamburgo, reunindo fabricantes, técnicos, mecânicos, produtores e concessionários em torno da apresentação de novas tecnologias e produtos e da geração de negócios para a cadeia automotiva. 


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