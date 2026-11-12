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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 13:24

Com mais de 60 atividades, projeto Pulse quer fortalecer empreendedorismo em Porto Alegre

José Paulo Soares Martins, Filipe Tisbierek e Simone de Freitas participaram do lançamento no Palácio do Comércio

José Paulo Soares Martins, Filipe Tisbierek e Simone de Freitas participaram do lançamento no Palácio do Comércio

Cláudio Isaías/Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Com mais de 60 atividades voltadas ao empreendedorismo, Porto Alegre terá quatro dias dedicados à qualificação e à geração de negócios. O projeto Pulse, que integra a Semana Global do Empreendedorismo, será realizado de 16 a 19 de novembro. A ação terá a participação de 66 organizações e empresas e o público é estimado em dois mil empreendedores.

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