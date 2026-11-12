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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 12:32

Inflação de alimentos é a maior em quatro anos, com destaque para alta de tomate e cebola

tomate já havia subido 37% no mês anterior e acumula no ano alta de 90%

tomate já havia subido 37% no mês anterior e acumula no ano alta de 90%

CRISTIANO MARTINS/AG. PARÁ/FOTOS PUBLICAS/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Problemas climáticos e o aumento no custo do transporte pressionaram o preço dos alimentos em outubro, com destaque para as altas do tomate (19,57%), da cebola (11,29%), do arroz (4,81%) e das carnes (2,27%). O tomate já havia subido 37% no mês anterior e acumula no ano alta de 90%. A cebola teve aumento de 80% em 2026, passando de 100% no acumulado em 12 meses.
Dados do IPCA (índice de preços ao consumidor) divulgados nesta quinta-feira (12) pelo IBGE mostram uma alta de 1,04% no preço do grupo de alimentos e bebidas em outubro, enquanto o índice geral teve variação de 0,14%.

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