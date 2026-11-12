Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaEconomia

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 07:40

Bolsas da Ásia fecham em baixa com temor sobre Nvidia e novo teste da tese de IA

No fechamento, o índice japonês Nikkei caiu 0,70%, a 60.819,36 pontos

No fechamento, o índice japonês Nikkei caiu 0,70%, a 60.819,36 pontos

Arte/Jc
Compartilhe:
Agências
As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quinta-feira (12), após a possibilidade de saída de Jensen Huang do comando da Nvidia desencadear um teste de estresse em uma tese de inteligência artificial (IA) já vista como frágil. Segundo o The Wall Street Journal, o conselho da Nvidia estaria se preparando para destituir Huang após ele ter se envolvido em dois casos extraconjugais, um deles com uma suposta espiã chinesa e outro com uma funcionária.

Notícias relacionadas