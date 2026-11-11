Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaPremiação

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 20:57

Jornal do Comércio conquista terceiro lugar no 4º Prêmio Mercantil de Jornalismo

A iniciativa reconhece trabalhos jornalísticos que abordam os desafios da longevidade no Brasil

A iniciativa reconhece trabalhos jornalísticos que abordam os desafios da longevidade no Brasil

Reprodução/Diulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Jornal do Comércio conquistou, nesta quarta-feira (11), o terceiro lugar no 4º Prêmio Banco Mercantil de Jornalismo, na categoria Mídia Escrita Impressa, com a reportagem Planejamento financeiro é chave para envelhecer com autonomia, da jornalista Ana Esteves. A reportagem foi publicada em agosto deste ano, no caderno Empresas e Negócios e contou com a edição da jornalista Cristine Pires.

Nesta edição, o prêmio teve 57% a mais de jornalistas inscritos de veículos de todo o Brasil. A iniciativa reconhece trabalhos jornalísticos que abordam os desafios da longevidade no Brasil, com foco no bem-estar financeiro, na autonomia e na qualidade de vida da população com 50 anos ou mais.

Notícias relacionadas